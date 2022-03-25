Росія мобілізує Дагестан і змінює тактику - ЗСУ

17:18 25 березня Київ, Україна

Заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич на брифінгу в українському медіацентрі заявив, що окупанти ще мають достатньо сил, щоб продовжувати наступ на Україну.

"Чи є у противника сили? Звичайно, є. Всі ці гучні заяви про те, що у них закінчуються ракети – за інтенсивністю обстрілів ми спостерігаємо, що все не так. Противник активно веде вогонь, особливо по військовій інфраструктурі, по наших військових об'єктах", - сказав Грузевич.

Він зазначив, що противник зараз змінив тактику та відслідковує українські засоби протиповітряної оборони, повітряних сил та українську артилерію.

"Я сміливо вже можу заявити - він цього боїться. Тільки за сьогоднішню ніч знищено 3 танки, з десяток бойових машин. Майже півсотні підтверджених російських загарбників вже знищено", - розповів Грузевич.

Він також зазначив, що ЗСУ мають інформацію, що Росія проводить мобілізацію в Дагестані, підтягує свіжі сили.

"Але ж ви розумієте, щоб вони опинилися під Києвом, потрібен час. З повітря ці сили не з'являться. Сили в нього ще є, повірте мені, і він найближчим часом намагатиметься вводити їх у дію", - додав Грузевич.

Поки Україна тримає лінію оборони всього цивілізованого світу, західним партнерам нарешті слід зрозуміти, що діяти треба негайно! Окупанти повинні отримати по зубах!