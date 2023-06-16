Росія маніпулює інцидентами на кордоні для створення образу "жертви війни"

10:46 23 травня Київ, Україна

У звіті Міноборони Великобританії від 23 травня вказується, що росія використовує останні інциденти на своєму кордоні як маніпуляцію та просування своєї офіційної версії, ніби вона стала "жертвою війни".



Аналітики з Великобританії зазначають, що у період з 19 по 22 травня 2023 року російські силові структури, можливо, зіткнулися з партизанами у кількох місцях Білгородської області.



Міноборони наголошує, що відповідальність за ці події було взято на себе російськими антирежимними угрупованнями.



Найсерйозніший інцидент стався в районі Грайворона з перестрілками, обстрілами безпілотників та непрямими вогневими атаками.



Росія евакуювала кілька сіл та направила додаткові сили безпеки до цього району.



Британські аналітики вважають, що росія зіткнулася зі зростаючою багатоаспектною загрозою безпеці на своїх прикордонних територіях, включаючи втрату бойових літаків, напади з використанням саморобних вибухових пристроїв на залізничні колії, а тепер і партизанські дії.



Міноборони Великобританії передбачає, що росія, ймовірно, використовуватиме ці інциденти для підтримки своєї офіційної версії про те, що вона стала жертвою в цій війні.