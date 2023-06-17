Росія лікує лише офіцерів-поранених, солдати залишаються на фронті - штаб

Після отримання поранень під час бойових дій на території України окупанти направляють на лікування до Росії лише офіцерів, тоді як солдати нижчих рангів залишаються в імпровізованих шпиталях на окупованих ділянках України.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За інформацією, наданою Генштабом, сержанти та рядові солдати, незалежно від ступеня тяжкості та складності отриманих поранень, підлягають лікуванню на тимчасово окупованих територіях України.
З метою забезпечення виконання цього рішення окупанти збільшують кількість ліжкомісць у місцях, що використовуються ними як військові шпиталі.
З метою забезпечення виконання цього рішення окупанти збільшують кількість ліжкомісць у місцях, що використовуються ними як військові шпиталі.
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