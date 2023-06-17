Росія лікує лише офіцерів-поранених, солдати залишаються на фронті - штаб

08:58 17 червня Київ, Україна

Після отримання поранень під час бойових дій на території України окупанти направляють на лікування до Росії лише офіцерів, тоді як солдати нижчих рангів залишаються в імпровізованих шпиталях на окупованих ділянках України.



Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник продовжує нести значні втрати, які він намагається приховати будь-якими доступними способами. Зокрема, командування окупантів внесло зміни до порядку лікування поранених російських військовослужбовців, згідно з яким евакуація до російської федерації передбачена лише для офіцерів", - зазначає Генштаб.

За інформацією, наданою Генштабом, сержанти та рядові солдати, незалежно від ступеня тяжкості та складності отриманих поранень, підлягають лікуванню на тимчасово окупованих територіях України.



З метою забезпечення виконання цього рішення окупанти збільшують кількість ліжкомісць у місцях, що використовуються ними як військові шпиталі.