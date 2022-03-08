Росія категорично відмовляється забирати своїх загиблих військових із території України

19:24 07 березень Київ, Україна

Керівництво країни-агресора категорично відмовляється прибирати з України своїх загиблих військовослужбовців.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Мінреінтеграції.
"Росіяни відмовляються навіть вести переговори щодо цієї проблеми. Очевидно, вважаючи, що тіла військовослужбовців Російської Федерації не гідні потрапити до себе на батьківщину і бути похованими по-людськи. Водночас Кабінетом Міністрів України розроблено та затверджено покроковий порядок здійснення їхньої передачі", - сказала Верещук.
Вона додала, що влада Росії залишає своїх загиблих в Україні, без права поховання на землях Російської Федерації з однією метою: щоб російські матері, дружини, дочки не дізналися про справжні масштаби розв'язаної путіним війни, про тисячі і тисячі вбитих і про крах, який чекає Росію, якщо ця війна продовжуватиметься ще деякий час.
"Такі звірства щодо навіть свого народу нас, звичайно, шокують. Але не зупиняють нашу армію. Ми на своїй землі", - наголосила Верещук.