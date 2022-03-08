Росія категорично відмовляється забирати своїх загиблих військових із території України

Керівництво країни-агресора категорично відмовляється прибирати з України своїх загиблих військовослужбовців.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Мінреінтеграції.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Мінреінтеграції.
Вона додала, що влада Росії залишає своїх загиблих в Україні, без права поховання на землях Російської Федерації з однією метою: щоб російські матері, дружини, дочки не дізналися про справжні масштаби розв'язаної путіним війни, про тисячі і тисячі вбитих і про крах, який чекає Росію, якщо ця війна продовжуватиметься ще деякий час.
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