Росія категорично відмовляється забирати своїх загиблих військових із території України

19:24 07 березень Київ, Україна





Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Керівництво країни-агресора категорично відмовляється прибирати з України своїх загиблих військовослужбовців.Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук , передає Мінреінтеграції.

"Росіяни відмовляються навіть вести переговори щодо цієї проблеми. Очевидно, вважаючи, що тіла військовослужбовців Російської Федерації не гідні потрапити до себе на батьківщину і бути похованими по-людськи. Водночас Кабінетом Міністрів України розроблено та затверджено покроковий порядок здійснення їхньої передачі", - сказала Верещук.

Вона додала, що влада Росії залишає своїх загиблих в Україні, без права поховання на землях Російської Федерації з однією метою: щоб російські матері, дружини, дочки не дізналися про справжні масштаби розв'язаної путіним війни, про тисячі і тисячі вбитих і про крах, який чекає Росію, якщо ця війна продовжуватиметься ще деякий час.