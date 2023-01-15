Росія змінила метод ракетної атаки - Залужний

09:31 15 січня Київ, Україна

Під час масованих атак України у суботу, 14 січня, російські окупанти запустили 28 крилатих та 5 авіаційних ракет. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 18 крилатих та три авіаційні. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він уточнив, що вранці окупанти використовували зенітні керовані ракети С-400 для атаки Києва з північного напрямку.

А пізніше на день росія застосувала для ударів по об'єктах критичної інфраструктури України високоточну зброю.. Зокрема, крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування Калібр та керовані авіаційні ракети Х-59.

Як повідомлялося раніше, внаслідок ранкової ракетної атаки в Київській області пошкоджено 28 житлових будинків, що обійшлося без постраждалих. Обстріл стався о 6 годині ранку у суботу, 14 січня. Сигнал повітряної тривоги під час атаки не було подано.