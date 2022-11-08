Росія виснажила арсенал високоточної зброї - ISW

09:31 08 листопада Київ, Україна

Російські війська значно виснажили свій арсенал систем високоточної зброї та зазнали значних втрат в авіації. Тому, ймовірно, складно зберегти поточний темп скоординованої кампанії російських військових проти української критичної інфраструктури.





У звіті ISW процитували заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який 3 листопада заявив, що українські війська знищили 278 літаків, порівняно з втратою Радянським Союзом, 119 літаків за 10 років війни в Афганістані. Міністерство оборони Сполученого Королівства повідомило 7 листопада, що Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).У звіті ISW процитували заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який 3 листопада заявив, що українські війська знищили 278 літаків, порівняно з втратою Радянським Союзом, 119 літаків за 10 років війни в Афганістані. Міністерство оборони Сполученого Королівства повідомило 7 листопада, що російські сили навряд чи компенсують ці авіаційні втрати протягом найближчих кількох місяців, оскільки, ймовірно, вони значно перевищують російські можливості з виробництва нових планерів . Крім того, представник ГУР України Вадим Скибицький у коментарі Economist 7 листопада заявив, що російські війська використали понад вісімдесят відсотків своїх сучасних ракет у скоординованій кампанії по ударах по українській інфраструктурі і що російські війська мають лише 120 ракет "Іскандер".

"Раніше ISW оцінювало, що росія вичерпала свій арсенал систем високоточної зброї під час кампанії проти української критичної інфраструктури, яка має на меті придушити волю народу України (але навряд чи вдасться)", - наголошується у звіті.

7 листопада українські джерела повідомили, що українські посадовці та інженери можуть відновити подачу електроенергії до нормального рівня за кілька тижнів, якщо швидкість російських ударів по критичній інфраструктурі різко сповільниться, зазначили аналітики.

"Скибицький також повідомив, що російські офіційні особи досягли домовленості з офіційними особами Ірану щодо закупівлі систем балістичних ракет Fateh-110 та Zolfaghar", - йдеться в аналітичному звіті.

За оцінками ISW, російські сили покладаються на системи зброї іранського виробництва для підтримки скоординованої ударної кампанії по українській критично важливій інфраструктурі.