08:53 22 жовтня Київ, Україна

Роки російської окупації Донбасу та Криму показали, що Кремль зовсім не стурбований становищем російськомовного населення, як це стверджувалося.. Для Росії потрібні лише території під нові полігони: військові чи сміттєві.

За повідомленням Центру національного опору, російські загарбники планують на окупованих українських територіях зробити три полігони для зберігання відходів для сміття, зокрема з Ростовської області (росія).

Наголошується, що йдеться саме про полігони, а не сміттєпереробні заводи.

"У самій Ростовській області від ідеї створити новий полігон відмовилися через протести місцевих жителів і тому проблему вирішують за рахунок СОТ", - зазначає ЦНС.

Наразі ворог розробляє проектну документацію для створення полігонів.

У ЦНС зазначають, що загарбники посилюють екологічну ситуацію на окупованих територіях і всі причетні до цього злочину відомі та відповідають за свої дії відповідно до законодавства України після деокупації регіону.

Нагадаємо, у серпні також повідомлялося, що Москва планує витратити 1,3 млрд рублів на обладнання сміттєзвалищ на СОТ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.