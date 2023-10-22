Росія використовує окуповані території України під сміттєві полігони – ЦНС

Роки російської окупації Донбасу та Криму показали, що Кремль зовсім не стурбований становищем російськомовного населення, як це стверджувалося.. Для Росії потрібні лише території під нові полігони: військові чи сміттєві.
За повідомленням Центру національного опору, російські загарбники планують на окупованих українських територіях зробити три полігони для зберігання відходів для сміття, зокрема з Ростовської області (росія).
Наголошується, що йдеться саме про полігони, а не сміттєпереробні заводи.
Наразі ворог розробляє проектну документацію для створення полігонів.
У ЦНС зазначають, що загарбники посилюють екологічну ситуацію на окупованих територіях і всі причетні до цього злочину відомі та відповідають за свої дії відповідно до законодавства України після деокупації регіону.
Нагадаємо, у серпні також повідомлялося, що Москва планує витратити 1,3 млрд рублів на обладнання сміттєзвалищ на СОТ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі