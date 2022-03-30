Росія використовує морські міни в акваторії Чорного моря

06:25 30 березня Київ, Україна

Військово-морські сили Росії продовжують вдаватися до злочинних дій у Чорному морі. Тепер кораблі країни-агресора розкидають безконтрольні дрейфувальні боєприпаси. Про це повідомили у МЗС.



Про це стало відомо, коли кілька із них помітили недалеко від берегів Туреччини та Румунії 26-28 березня.. Зокрема, в Румунії знешкодили два подібні боєприпаси. При цьому зухвалість таких дій у тому, що це міни, які колись належали українській армії. 29 березня на це вже відреагувало Міністерство закордонних справ.



Міністерство закордонних справ наголошує, що це вже далеко не перший розбійний вчинок флотилії Росії з початку вторгнення.. Раніше їх кораблі захоплювали та знищували цивільні морські судна. Також вони використовуються для бомбардування території України із моря.



Тому використання морських мін як безконтрольні дрейфуючі боєприпаси є новим витком злочинних дій росіян у морі. Однак вони свідчать, що Росія продовжує вигадувати нові способи морського розбою.



«Росія вигадала новий вид морського розбою. Вона свідомо вдається до провокацій та дискредитації України перед міжнародними партнерами. Держава-агресорка прагне приховати свою незаконну діяльність у Чорному морі, що суперечить принципам та нормам міжнародного морського та гуманітарного права», – повідомили у МЗС України.



Справа в тому, що виявлені боєприпаси були українцями до 2014 року. Проте окупанти їх привласнили у момент незаконного захоплення під свій контроль Автономної Республіки Крим.



Якщо запуск мін призведе до трагедії, міжнародне співтовариство вже знатиме, що це є черговим злочином армії Росії.