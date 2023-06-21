10:21 21 червня Київ, Україна

Російський уряд прикривається дорожнім ремонтом на тимчасово окупованих територіях Східної України, щоб "легалізувати" розкрадання державних коштів.



Згідно з повідомленням, опублікованим Центром національного спротиву, росіяни включили автомобільні дороги на цих територіях до російського переліку автомобільних доріг загального користування федерального значення.



Постанова, видана російським урядом, дозволяє окупантам створити спільний дорожній комплекс на Східній Україні, який включає українські автодороги та пов'язує їх із адміністративними центрами російських суб'єктів.



Основною метою такого рішення є можливість для окупантів виділяти кошти на передбачувані дорожні роботи на окупованих територіях, але на практиці це відкриває можливості для розкрадання коштів без належного контролю.



Важливо відзначити, що віцепрем'єр уряду росії активно підтримував своїх кураторів в окупаційних адміністраціях на Східній Україні в цьому питанні, зокрема, для цієї мети.