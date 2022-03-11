Росія використовує білоруські аеродроми у війні проти України – CNN

Російські окупанти використовують територію Білорусі як плацдарм для вильотів авіації, яка бомбардує українські міста.
Російську авіацію фіксували радари НАТО, пише CNN.
Так, система радіовиявлення AWACS щодня фіксує злети МіГ-29 із білоруських аеродромів. В один із днів було зафіксовано зльоти до 20 літаків.
Також регулярно над територією Білорусі літають російські літаки-розвідники, здатні фіксувати активність в повітрі в радіусі до 500 км.
Так, система радіовиявлення AWACS щодня фіксує злети МіГ-29 із білоруських аеродромів. В один із днів було зафіксовано зльоти до 20 літаків.
Також регулярно над територією Білорусі літають російські літаки-розвідники, здатні фіксувати активність в повітрі в радіусі до 500 км.
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