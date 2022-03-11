Росія використовує білоруські аеродроми у війні проти України – CNN

10:53 11 березень Київ, Україна

Російські окупанти використовують територію Білорусі як плацдарм для вильотів авіації, яка бомбардує українські міста.

 
Російську авіацію фіксували радари НАТО, пише CNN.

Так, система радіовиявлення AWACS щодня фіксує злети МіГ-29 із білоруських аеродромів. В один із днів було зафіксовано зльоти до 20 літаків.

Також регулярно над територією Білорусі літають російські літаки-розвідники, здатні фіксувати активність в повітрі в радіусі до 500 км.