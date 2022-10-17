Росія шукає новий шлях постачання армії через Мелітополь - розвідка Британії

Південне угруповання окупантів має проблеми з поставками через підрив Кримського мосту. Наразі росіяни намагаються налагодити постачання через Мелітополь. Про це у понеділок, 17 жовтня, повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані своєї розвідки.
Як наголошується у зведенні, матеріально-технічні проблеми, з якими зіткнулися російські сили на півдні України, загострилися після пошкодження Керченського мосту 8 жовтня. Ремонтні роботи продовжуються, і рух по ньому частково відкрито. Однак біля переходу залишається велика черга з вантажних автомобілів, що очікують.
За даними британської розвідки, російські сили, що діють на півдні України, збільшують потік матеріально-технічного постачання через Маріуполь, намагаючись компенсувати зниження пропускної спроможності Керченського мосту.
Також наголошується, що зараз місто Мелітополь є вузлом шляхів постачання та місцем базування російської авіації.
Напередодні у ОК Південь підтвердили, що внаслідок пошкодження Кримського мосту російські окупаційні війська втратили можливість перекидати озброєння та техніку із Криму.
Нагадаємо, 8 жовтня на Керченському мосту, що з'єднує росію та тимчасово окупований Крим, зафіксували вибух та пожежу. На залізничній частині мосту згорів товарний поїзд, на автомобільній обвалилася частина дорожнього полотна.
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