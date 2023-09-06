Росія шукає нові країни-вигнанці для покупки зброї - Пентагон

13:59 01 вересня Київ, Україна

Росія шукає режими-вигнанці для придбання додаткових боєприпасів чи зброї. Серед потенційних партнерів росії - Іран і Північна Корея.
 
Про це заявив речник Міноборони Сполучених Штатів Пет Райдер під час пресконференції, відповідаючи на запитання: "Чи завершилася угода між ПВК "Вагнер" і КНДР щодо закупівлі озброєння".
 
За словами Райдера, між групою Вагнера та КНДР станом на цей момент не ведеться багато переговорів, але це не означає, що росія загалом не взаємодіє з владою Північної Кореї.
"Більш широка проблема полягає в тому, що росія шукає режими-вигнанці, включаючи Іран, намагаючись отримати додаткові боєприпаси або зброю. І знову ми закликаємо Північну Корею не вести переговори з росією та не надавати боєприпасів, які можуть убити невинних цивільних в Україні", - зазначив він.
Райдер також додав, що росія продовжує переговори з КНДР про отримання нової зброї, але інформації про те, чи росія використовувала раніше отриману зброю від КНДР на полі бою, поки що немає.
"Росія продовжує переговори щодо отримання додаткової зброї від КНДР, але крім цього, нині більше інформації немає", - підсумував представник Пентагону.