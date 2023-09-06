Росія шукає нові країни-вигнанці для покупки зброї - Пентагон

Про це заявив речник Міноборони Сполучених Штатів Пет Райдер під час пресконференції, відповідаючи на запитання: "Чи завершилася угода між ПВК "Вагнер" і КНДР щодо закупівлі озброєння".

За словами Райдера, між групою Вагнера та КНДР станом на цей момент не ведеться багато переговорів, але це не означає, що росія загалом не взаємодіє з владою Північної Кореї.

Росія шукає режими-вигнанці для придбання додаткових боєприпасів чи зброї. Серед потенційних партнерів росії - Іран і Північна Корея.