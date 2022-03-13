Росія та Україна рухаються до компромісу у переговорах - Подоляк

10:39 13 березня Київ, Україна

Четвертий раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться після того, як буде напрацьовано «юридичні формати». Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Щойно будуть напрацьовані взаємні зустрічні вже юридичні формати, буде призначено зустріч - четвертий раунд переговорів. Це може бути завтра, післязавтра", - повідомив Подоляк.

За словами Подоляка, договір між Росією та Україною має бути «багатокомпонентним».

"Він повинен включати кілька позицій. Насамперед позиції, що стосуються припинення власне війни як такої. Другий пункт – процедура, швидкість за тимчасовими параметрами виходу російських військ із території України. Третя частина – це мирна угода. Яким чином світ буде гарантовано. І тут повертаємось до ключового моменту, довкола якого все й будується, - гарантії безпеки Україні, щоб подібні ситуації не повторювалися, - пояснив радник.

Подоляк додав, що ще один пункт стосується відновлення зруйнованої внаслідок бойових дій інфраструктури. Компенсації за це українська сторона чекає від Росії.