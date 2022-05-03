Росія і Китай становлять головну військову загрозу НАТО

19:16 02 грудня Київ, Україна

НАТО вважають Росію і Китай головною загрозою миру і порядку в найближче десятиліття. У зв'язку з цим керівництво альянсу має намір створити спеціальний розвідувальний орган, для контролю провокаційних дій цих країн.

"На перспективу до 2030 року Росія швидше за все залишається головною військовою загрозою для альянсу", - зазначено в документі.

При цьому НАТО вважає Китай другою за масштабами військовою загрозою своїй безпеці після Росії і вважає за необхідне створити в структурі альянсу постійний орган для оцінки дій цієї країни.

"Китайська міць і глобальні можливості представляють гострий виклик відкритим і демократичним суспільствам, особливо враховуючи його прагнення до авторитаризму і територіальної експансії. Хоча Китай не представляє для альянсу такого масштабу безпосередньої військової загрози, як Росія, він розширює свої військові можливості в Середземному морі, Атлантичному океані і Арктиці, а також поглиблює оборонне співробітництво з Росією", - сказано в доповіді.

Відзначається, що "НАТО має задуматись над створенням консультативної структури для обговорення всіх аспектів інтересів безпеки країн НАТО щодо Китаю".



Так, НАТО вважає за необхідне зберегти Раду Росія - НАТО (РРН) як інструменту для політичного діалогу про мирне співіснування з Росією, однак має намір вести цей діалог з "позиції сили і атлантичної єдності".

"НАТО має залишатися відкритим для обговорення мирного співіснування з Росією. Однак щоб такий діалог був продуктивним, він повинен вестися з позиції єдності і сили. Альянс повинен продовжувати розглядати РРН як головний майданчик для доставлення політичних послань Росії", - пояснили в НАТО.

Як підкреслили в доповіді, НАТО вважає Росію своїм головним військовим супротивником на найближче десятиліття. У зв'язку з цим НАТО повинен створити спеціальний розвідувальний відділ для спостереження за військовою і технологічною співпрацею Росії і Китаю.