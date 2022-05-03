Росія і Китай становлять головну військову загрозу НАТО

У НАТО
вважають Росію і Китай головною загрозою миру і порядку в найближче десятиліття. У зв'язку з цим керівництво альянсу має намір створити спеціальний розвідувальний орган, для контролю провокаційних дій цих країн.
"На перспективу до 2030 року Росія швидше за все залишається головною військовою загрозою для альянсу", - зазначено в документі.
При цьому НАТО вважає Китай другою за масштабами військовою загрозою своїй безпеці після Росії і вважає за необхідне створити в структурі альянсу постійний орган для оцінки дій цієї країни.
"Китайська міць і глобальні можливості представляють гострий виклик відкритим і демократичним суспільствам, особливо враховуючи його прагнення до авторитаризму і територіальної експансії. Хоча Китай не представляє для альянсу такого масштабу безпосередньої військової загрози, як Росія, він розширює свої військові можливості в Середземному морі, Атлантичному океані і Арктиці, а також поглиблює оборонне співробітництво з Росією", - сказано в доповіді.
Відзначається, що "НАТО має задуматись над створенням консультативної структури для обговорення всіх аспектів інтересів безпеки країн НАТО щодо Китаю".
Так, НАТО вважає за необхідне зберегти Раду Росія - НАТО (РРН) як інструменту для політичного діалогу про мирне співіснування з Росією, однак має намір вести цей діалог з "позиції сили і атлантичної єдності".
"НАТО має залишатися відкритим для обговорення мирного співіснування з Росією. Однак щоб такий діалог був продуктивним, він повинен вестися з позиції єдності і сили. Альянс повинен продовжувати розглядати РРН як головний майданчик для доставлення політичних послань Росії", - пояснили в НАТО.
Як підкреслили в доповіді, НАТО вважає Росію своїм головним військовим супротивником на найближче десятиліття. У зв'язку з цим НАТО повинен створити спеціальний розвідувальний відділ для спостереження за військовою і технологічною співпрацею Росії і Китаю.
"НАТО слід сформувати спеціальний підрозділ у складі Об'єднаного управління розвідки і безпеки альянсу (JISD) для моніторингу та оцінки співробітництва Росії і Китаю у військовій, технологічній та політичній сферах, включаючи координацію дій в області дезінформації і гібридних військових операцій", - відзначили в документі і додали, що цей відділ "повинен регулярно інформувати про цю роботу Північноатлантичну раду".
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