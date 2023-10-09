Росія та Іран посилюють економічні та дипломатичні зв'язки - британська розвідка
14:26 09 жовтня Київ, Україна
Останніми роками партнерство росії з Іраном зміцнилося і цей процес прискорився на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії, посилаючись на дані розвідки.
"Міжнародна ізоляція змусила рф переорієнтувати свої зовнішньополітичні зусилля на раніше менш бажані партнерства, щоб отримати дипломатичну, економічну та військову підтримку. Іранська військова допомога російській кампанії в Україні охоплювала сотні ударних дронів та артилерійські боєприпаси. Іранські БПЛА стали ключовим елементом атаки України. Ця домовленість тепер розширена, щоб охопити складання та виробництво цих дронів за ліцензією на підприємстві в росії", - йдеться в повідомленні.
За даними британської розвідки, між росією та Іраном також активізувалися дипломатичні та економічні зв'язки.
"Взаємодія росії з Іраном через багатонаціональні форуми майже напевно посилиться після нещодавнього вступу Ірану до Шанхайської організації співробітництва та його запрошення приєднатися до економічного форуму БРІКС", - зазначили у розвідці.
Нещодавно влада Ірану заявила, що росія інвестувала в країну 2,76 мільярда доларів у 2022 – 2023 роках. Економічні зв'язки, швидше за все, посиляться, оскільки росія прагне пом'якшити міжнародні санкції, додали у британській розвідці.
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