Росія та Іран посилюють економічні та дипломатичні зв'язки - британська розвідка

"Міжнародна ізоляція змусила рф переорієнтувати свої зовнішньополітичні зусилля на раніше менш бажані партнерства, щоб отримати дипломатичну, економічну та військову підтримку. Іранська військова допомога російській кампанії в Україні охоплювала сотні ударних дронів та артилерійські боєприпаси. Іранські БПЛА стали ключовим елементом атаки України. Ця домовленість тепер розширена, щоб охопити складання та виробництво цих дронів за ліцензією на підприємстві в росії", - йдеться в повідомленні.