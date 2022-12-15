Росія хоче зняти відповідальність за військові злочини в Україні, у ОП відреагували

18:43 15 грудня Київ, Україна

Державна дума російської федерації у першому читанні прийняла проєкт закону, що скасовує кримінальну відповідальність за злочини, скоєні на окупованих територіях України в тому випадку, якщо вони були скоєні "заради захисту інтересів росії". В Офісі Президента наголосили, що це крок до легалізації мародерств, зґвалтувань та вбивств, які здійснюють російські окупанти.



Текст законопроєкту оприлюднено на сайті нижньої палати російського парламенту.

"Не є злочинним та кримінальним діяння, відповідальність за вчинення якого встановлено нормативними правовими актами України, якщо воно містить ознаки злочину, передбаченого Кримінальним кодексом російської федерації, але спрямоване на захист інтересів російської федерації, "Донецької Народної Республіки", "Луганської Народної Республіки" або охоронюваних законом інтересів громадян чи організацій російської федерації, "Донецької Народної Республіки", "Луганської Народної Республіки", населення та організацій Запорізької області, Херсонської області", - наголошується в тексті документа.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що росія намагається легалізувати численні злочини, які скоюють учасники російських збройних формувань на території України.



Зняття держдумою рф відповідальності за злочини на окупованих територіях, вчинених "на користь росії", - це фактична легалізація мародерств, зґвалтувань і вбивств як основних інструментів російської держави. Тепер розумієте, навіщо потрібний міжнародний спецтрибунал?", - написав він у своєму Twitter.