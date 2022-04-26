Росія хоче провести на окупованій частині України "кремлівський Нюрнберг"

20:10 26 квітня Київ, Україна





Про це з посиланням на російського політолога, експерта країн Центральної та Східної Європи Івана Преображенського повідомляє телеграм-канал "Можемо пояснити". Проект створили журналісти заблокованого у Росії видання "Відкриті медіа".



За три дні до початку повномасштабного вторгнення в Україну, 21 лютого, відбулося засідання Ради безпеки РФ, на якому обговорювалися питання визнання незалежності так званих "Л/ДНР". Російська влада переконувала, що подію транслювали у прямому ефірі, однак у журналістів одразу з'явилися сумніви у цьому.



Російський телеканал "Дощ" звернув увагу на те, що годинник міністра оборони РФ Сергій Шойгу під час нібито прямої трансляції двічі показував не той час, який був. Також на відео продемонстрували фрагмент із генеральним прокурором РФ Ігорем Влада Росії планує оголосити про створення так званого "міжнародного трибуналу по Україні", в рамках якого збираються "судити" захоплених у полон чиновників, військових та активістів.Про це з посиланням на російського політолога, експерта країн Центральної та Східної Європи Івана Преображенського повідомляє телеграм-канал "Можемо пояснити". Проект створили журналісти заблокованого у Росії видання "Відкриті медіа".За три дні до початку повномасштабного вторгнення в Україну, 21 лютого, відбулося засідання Ради безпеки РФ, на якому обговорювалися питання визнання незалежності так званих "Л/ДНР". Російська влада переконувала, що подію транслювали у прямому ефірі, однак у журналістів одразу з'явилися сумніви у цьому.Російський телеканал "Дощ" звернув увагу на те, що годинник міністра оборони РФ Сергій Шойгу під час нібито прямої трансляції двічі показував не той час, який був. Також на відео продемонстрували фрагмент із генеральним прокурором РФ Ігорем

Краснов: у кадрі було видно, як він іде від трибуни, але його виступ не увійшов у трансляцію.

За словами Преображенського, саме під час виступу на Раді безпеки Краснов розповів про плани організувати "кремлівський Нюрнберг":

“Не в сенсі суду над фашистськими злочинцями з оточення Володимира Путіна та ним самим (генпрокурором Красновим. – Ред.), а у сенсі організації публічного судилища, що імітує міжнародний трибунал над українськими патріотами та владою країни, яких планували захопити російські окупаційні війська. Володимир Зеленський не дістався окупантам. Не впіймали вони взагалі нікого з українського керівництва, навіть мера великого міста.. Але все ж таки зібрали, за наявними даними, кілька військових, яких оголосять націоналістами з нацбатальйонів, кілька діячів культури, які активно просували українську культуру та мову в маси, їх назвуть націками», - розповів Преображенський.

Щодо мети організації такого процесу експерт каже, що він зокрема потрібен російській владі, щоб випередити західні країни, які допомагають Україні розслідувати злочини російських окупаційних військ.. Над таким розслідуванням вже працюють у 13 країнах.

"Когось на зразок Зеленського поки що можна засудити заочно, а заразом визнати український режим злочинним", - вважає Преображенський.

Наразі ідею того, що Україну слід визнати "терористичною державою", у публічне поле в Росії почав просувати спікер

російської Держдуми В'ячеслав Володін.

Преображенський також вважає, що оголошення про створення "кремлівського Нюрнберга" потрібне владі РФ ще й для того, щоб переконати російське суспільство у нібито перемозі Росії у війні з Україною.

“До 9 травня вони цю виставу розпочнуть. Оголосять про трибунал, а судитимуть, звісно, на території самої України, у тій частині, яка поки що окупована російськими військами”, – вважає експерт.

Після початку повномасштабного вторгнення Україна вже неодноразово виступала за створення трибуналу над РФ на зразок Нюрнберзького. На початку березня група юристів, які є визнаними фахівцями з міжнародного права, проголосила Декларацію про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, вчиненого режимом Путіна. Це стало першим кроком до створення механізму міжнародної кримінальної відповідальності винних у цьому злочині.



Незабаром після цього Міжнародний суд ООН у Гаазі зобов'язав РФ негайно припинити війну проти України, проте російське керівництво заявило, що проігнорує це рішення.