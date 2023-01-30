Росія готується до продовження війни - Столтенберг

У НАТО не вбачають жодних ознак того, що президент росії володимир путін і військове керівництво готуються до миру, а в Альянсі бачать, що росія готується до подальшої війни.
Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив під час виступу в Інституті перспективних досліджень CHEY у Сеулі.
Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив під час виступу в Інституті перспективних досліджень CHEY у Сеулі.
Столтенберг наголосив, що президент путін може закінчити сьогоднішню війну.
За його словами, росія нарощує свій арсенал і завдяки підтримці інших авторитарних країн, таких як Іран і Північна Корея.
Він наголосив, що для всіх, хто вірить у демократію, важливо, щоб путін не виграв цю війну.
Генсек НАТО закликав до військової підтримки України, оскільки це найкращий спосіб досягти мирного переговорного рішення у війні.
Столтенберг також звернувся до Південної Кореї із закликом збільшити військову підтримку України, пославшись на інші держави, які змінили свою політику ненадання зброї країнам у стані конфлікту після вторгнення росії.
Законодавство Південної Кореї забороняє постачати озброєння країнам, які перебувають у стані збройного конфлікту. Столтенберг навів приклад Швеції та Норвегії, які дотримувалися такої політики, але змінили її заради України.
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