Росія готується до продовження війни - Столтенберг

16:31 30 січня Київ, Україна





Про це генеральний секретар НАТО Єнс НАТО не вбачають жодних ознак того, що президент росії володимир путін і військове керівництво готуються до миру, а в Альянсі бачать, що росія готується до подальшої війни.Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив під час виступу в Інституті перспективних досліджень CHEY у Сеулі.

"Він зазначив, що сьогодні ніхто не може сказати, коли закінчиться війна. Але ми знаємо, що це загарбницька війна, це справді війна на вибір президента путіна. Він вирішив вторгнутися до іншої країни, суверенної демократичної держави в Європі", - сказав він.

Столтенберг наголосив, що президент путін може закінчити сьогоднішню війну.

"Але проблема полягає в тому, що ми не бачимо жодних ознак того, що президент путін і правителі в москві готуються до миру. Ми бачимо протилежне. Ми бачимо, що вони готуються до подальшої війни, що вони мобілізують більше солдатів, понад 200 тис., а потенційно навіть більше. Що вони активно нарощують озброєння та боєприпаси", - сказав генсек НАТО.

За його словами, росія нарощує свій арсенал і завдяки підтримці інших авторитарних країн, таких як Іран і Північна Корея.

"І найголовніше, ми не бачимо жодних ознак того, що президент путін змінив свою загальну мету цього вторгнення, яка полягає в тому, щоб контролювати сусіда, контролювати Україну. Отже, поки це так, ми маємо бути готовими до довгого шляху", — наголосив. Столтенберг.

Він наголосив, що для всіх, хто вірить у демократію, важливо, щоб путін не виграв цю війну.