Росія готується до позиційної війни на Донбасі - британська розвідка

13:39 16 грудня Київ, Україна

Війська росії в останні тижні зайнялися будівництвом оборонних рубежів навколо Сватового в Луганській області, що свідчить про повернення росії до позиційної війни, від якої на Заході вже відмовилися.

Про це пише Міноборони Великої Британії.



За даними британської розвідки, зі знімків видно, що останніми тижнями російські війська продовжували докладати значних зусиль для будівництва великих оборонних позицій вздовж лінії фронту. Ймовірно, вони віддали перевагу північному сектору навколо Сватового.

"Російські споруди дотримуються традиційних військових планів зміцнення, що майже не змінилися з часів Другої світової війни..Такі конструкції, ймовірно, уразливі для сучасних точних ударів непрямого наведення", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що будівництво основних оборонних рубежів є ще однією ілюстрацією повернення росії до позиційної війни, від якої більшість сучасних західних військових в останні десятиліття в основному відмовилися.