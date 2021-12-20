Росія готується до космічних війн. Перші випробування

12:50 20 листопад Київ, Україна

Рано чи пізно, але всі казки та фентезі стають реаліями. Найчастіше ці реалії настільки жахливі, що людство завмирає від страху. З подачі Росії навколоземна орбіта стала стратегічною бойовою зоною сучасної війни. Ось тільки «першовідкривач» цієї війни досить непередбачуваний, що посилює побоювання.

Усі країни Європи та Америка висловили своє обурення та засудили Росію за проведене випробування протисупутникової ракети. І нехай цього разу знищено був застарілий російський супутник Целіна-Д, наявність космічного сміття у вигляді його уламків - дрібниця в порівнянні з загрозою, що нависла над світом.

У Німеччині вважають, що нинішнє стратегічне протистояння в космосі можна порівняти з ядерним стримуванням. А Росія поводиться вкрай безжально щодо своїх космонавтів на МКС, так і китайських супутникових систем, які могли постраждати від наслідків вибуху. Але головна небезпека такої зброї – можливість вражати супутники зв'язку супротивника, позбавляючи його боєздатності.

Британські ЗМІ порівняли ситуацію з випробуванням протисупутникової ракети РФ із Перл-Харбором 21 століття у космосі. Потужність антисупутникової зброї можна порівняти з ядерним ударом, який тягне за собою удар у відповідь. Поки що є надія, що власники такої зброї уникатимуть можливості її застосування. Втім, для цього потрібно мислити логічно.

Ось про що пише National Interest, США: Росія провела випробування антисупутникової ракети наземного базування якраз у момент наростаючого військового протистояння з НАТО, і це дуже стурбувало Вашингтон.

Як зауважив директор із планування програм у Secure World Foundation Браян Уїден, створення такої зброї давно було в планах Росії, щоб мати перевагу у знищенні системи протиракетної оборони США космічного базування.

"[Випробування] ясно демонструє, що заяви Росії про неприпустимість мілітаризації космосу брехливі", - заявив офіційний представник Держдепу США Нед Прайс.

Факт того, що Росія провела ці випробування, пише французька La Croix, є жорстким попередженням усій Європі та ще раз показує нестримне прагнення Росії до домінування. Таким чином Кремль намагається розширювати сферу свого впливу та повертати території, втрачені після розпаду СРСР. В умовах створеної ним гібридної війни, як і за часів Другої світової, європейці мають згуртуватися.