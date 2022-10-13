Росія готується до вуличних боїв у Херсоні - британська розвідка

11:57 13 жовтня Київ, Україна

Російська армія та окупаційна адміністрація Херсонської області готуються до входження ЗСУ до Херсона, йдеться у свіжому зведенні Міноборони Британії.

«В останні дні російська окупаційна влада, зважаючи на все, віддала наказ про підготовку до евакуації частини мирних жителів з Херсона. Цілком імовірно, вони очікують, що бойові дії перекинуться на місто Херсон», – зазначає британська розвідка.

Так званий "глава" окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо ще 8 жовтня заявив, що місцеві діти можуть поїхати "на відпочинок" до Криму, Ставропольського, Краснодарського краю та Ростовської області.



З того часу Збройні сили України просунулися ще ближче до Херсона. Всього з початку жовтня російські війська відступили приблизно на 20 км на північ і тепер намагаються зміцнити нову лінію фронту на захід від селища Мілове. Запеклі бої продовжуються, особливо на західній лінії фронту, де угруповання росії більше не захищене річкою Інгулець. При цьому російські сили тут представлені переважно неукомплектованими формуваннями ПДВ, зазначає британська розвідка.