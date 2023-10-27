Росія готується до атак на інфраструктуру України - Гуменюк

Росія готує масовані атаки на критичну інфраструктуру України, попередила керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону.
Вона зазначила, що останнім часом було помічено паузу у використанні ракет повітряного базування, таких як Х-101, якими російські сили атакували важливі об'єкти. Це може свідчити про підготовчий період, протягом якого ворог готує своє озброєння для майбутніх атак.
Попередження про підготовку масованих атак на критичну інфраструктуру України наголошує на необхідності пильності та готовності країни до можливих загроз та агресивних дій.
Вона зазначила, що останнім часом було помічено паузу у використанні ракет повітряного базування, таких як Х-101, якими російські сили атакували важливі об'єкти. Це може свідчити про підготовчий період, протягом якого ворог готує своє озброєння для майбутніх атак.
Попередження про підготовку масованих атак на критичну інфраструктуру України наголошує на необхідності пильності та готовності країни до можливих загроз та агресивних дій.
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