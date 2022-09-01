Росія готується евакуювати із ЗАЕС співробітників "Росатому"



Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



Як зазначається, щоб уникнути паніки серед працівників станції, підготовка проводиться потай.

"Евакуація проходитиме у супроводі підрозділів "Росгвардії", які о 7:00 колоною вирушили з Мелітополя у напрямку Енергодару. За словами співробітників "Росатому" стало відомо, що, у разі прибуття на ЗАЕС місії МАГАТЕ, частина персоналу не буде допущена на територію станції. Зараз на ЗАЕС вже склалася критична ситуація через те, що окупанти не допускають на територію частину співробітників. Зокрема, персонал, який відповідає за пожежну безпеку", - повідомили у ГУР.