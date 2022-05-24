росія готує судна у Чорному морі

09:21 24 травня Киев, Украина

В окупованому Криму росіяни виставляють зенітні ракетні системи С-400.

У Чорному морі продовжуються маневрування кораблів чорноморського флоту рф. Серед них – великі десантні човни та ті, що мають на борту крилаті ракети.



Мета росіян – подальша блокада Одеського порту та контроль над північно-західною частиною акваторії Чорного моря.



Для цього у тимчасово окупованому Криму росіяни виставляють комплекси С-400, а також проводять роботи щодо зміцнення оборонних та наступальних позицій на острові Зміїний, повідомив прессекретар Одеської ОВА Сергій Братчук.



Ніч в Одесі та області пройшла без обстрілів.



Минулої доби на південному напрямку російська армія втратила 23 військових, кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки.



На Одещині посилено контроль за узбережжям для виявлення підозрілих або небезпечних предметів. Загроза ракетних ударів із моря зберігається, повідомив офіцер ОК "Південь" Владислав Назаров.