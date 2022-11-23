Росія готує провокацію у Білгородській області - ISW

10:53 23 листопада Київ, Україна

Російський режим може планувати провокацію на території Білгородської області, влаштувавши там "операцію під чужим прапором" та звинувативши у її проведенні Україну, щоб відновити громадську підтримку війни в Україні.



Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотезу про те, що українські війська прагнуть вторгнутися до Білгородської області, а інші російські джерела зазначають, що російським силам необхідно відновити контроль над Куп'янськом у Харківській області, щоб мінімізувати загрозу українського нападу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають аналітики, ці твердження вже давно циркулюють у спільноті блогерів, які критикували російське військове командування за залишення позицій у Вовчанську на північному сході Харківської області після втечі російських військ із цього регіону у вересні. Російські військові блогери також активізували свої заклики до керівництва росії повернути звільнені території на Харківщині 22 листопада, заявивши, що такі заходи зупинять українців від проведення штурмових операцій на Куп'янському та Вовчанському напрямках.



При цьому губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков також опублікував кадри, які демонструють будівництво укріплень на кордоні з Україною.

"Твердження росії про запланований напад України на Білгородську область абсурдні і спрямовані лише на те, щоб залякати громадськість та змусити її підтримати війну. Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні до росії і не може зробити це в таких масштабах", - наголошують автори звіту.

Вони звертають увагу на те, що підтримка безглуздого російського вторгнення знижується серед жителів віддалених районів росії та іншої країни внаслідок мобілізаційних та військових невдач. Російські опозиційні ЗМІ повідомляли, що з кінця жовтня родичі мобілізованих влаштували акції протесту в 15 регіонах росії, найпомітніші з яких пройшли в регіонах, що межують з Україною.