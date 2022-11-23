Росія готує провокацію у Білгородській області - ISW

Російський режим може планувати провокацію на території Білгородської області, влаштувавши там "операцію під чужим прапором" та звинувативши у її проведенні Україну, щоб відновити громадську підтримку війни в Україні.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).
Як зазначають аналітики, ці твердження вже давно циркулюють у спільноті блогерів, які критикували російське військове командування за залишення позицій у Вовчанську на північному сході Харківської області після втечі російських військ із цього регіону у вересні. Російські військові блогери також активізували свої заклики до керівництва росії повернути звільнені території на Харківщині 22 листопада, заявивши, що такі заходи зупинять українців від проведення штурмових операцій на Куп'янському та Вовчанському напрямках.
При цьому губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков також опублікував кадри, які демонструють будівництво укріплень на кордоні з Україною.
Вони звертають увагу на те, що підтримка безглуздого російського вторгнення знижується серед жителів віддалених районів росії та іншої країни внаслідок мобілізаційних та військових невдач. Російські опозиційні ЗМІ повідомляли, що з кінця жовтня родичі мобілізованих влаштували акції протесту в 15 регіонах росії, найпомітніші з яких пройшли в регіонах, що межують з Україною.
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