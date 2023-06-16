Росія готує план знищення "Кримського титану" - Юсов

Керівництво росії планує сценарій знищення підприємства "Кримський титан" у Армянську за можливої втечі з півострова.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
Юсов зазначив, що ці дії окупантів можуть бути пов'язані із шантажем, а також вказують на демонстраційний характер.
Він наголосив, що росія розглядає можливість виведення підприємства з ладу у разі відступу та втечі, оскільки путін явно висловлює свою стратегію деіндустріалізації України.
Юсов попередив про можливий сценарій вчинення повномасштабного теракту на "Кримському титані" російськими окупантами.
Він також наголосив, що цивільні працівники, які перебувають на підприємствах, контрольованих окупантами, є заручниками в руках терористів. Юсов зазначив, що наявність мінування та траншей по всій території тимчасово окупованого півострова вказує на підготовку загарбників до різних сценаріїв, включаючи відступ.
Крім того, він зазначив, що росія застосовує тактику випаленої землі в інформаційно-психологічній кампанії проти України, намагаючись змусити її до мирних переговорів. Він наголосив, що Україна та міжнародна спільнота не піддадуться на цей шантаж.
Юсов також зазначив, що окупанти не вирішують проблеми з прісною водою у Криму, оскільки усвідомлюють, що перебувають на півострові тимчасово.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
Юсов зазначив, що ці дії окупантів можуть бути пов'язані із шантажем, а також вказують на демонстраційний характер.
Він наголосив, що росія розглядає можливість виведення підприємства з ладу у разі відступу та втечі, оскільки путін явно висловлює свою стратегію деіндустріалізації України.
Юсов попередив про можливий сценарій вчинення повномасштабного теракту на "Кримському титані" російськими окупантами.
Він також наголосив, що цивільні працівники, які перебувають на підприємствах, контрольованих окупантами, є заручниками в руках терористів. Юсов зазначив, що наявність мінування та траншей по всій території тимчасово окупованого півострова вказує на підготовку загарбників до різних сценаріїв, включаючи відступ.
Крім того, він зазначив, що росія застосовує тактику випаленої землі в інформаційно-психологічній кампанії проти України, намагаючись змусити її до мирних переговорів. Він наголосив, що Україна та міжнародна спільнота не піддадуться на цей шантаж.
Юсов також зазначив, що окупанти не вирішують проблеми з прісною водою у Криму, оскільки усвідомлюють, що перебувають на півострові тимчасово.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі