Росія готує нову хвилю пусків іранських дронів-камікадзе

Сили оборони зафіксували активність транспортної авіації, яка, мабуть, доставляла окупантам нову партію БПЛА.
Як розповіла в ефірі національного телемарафону представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, нагадувань про дрони у повітряному просторі України вже деякий час не було у зв'язку з несприятливими погодними умовами на півдні.
Як розповіла в ефірі національного телемарафону представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, нагадувань про дрони у повітряному просторі України вже деякий час не було у зв'язку з несприятливими погодними умовами на півдні.
Вона наголосила, що іранським дронам доводиться стартувати зі східного берега Азовського моря, пролітати Азовське море та повітряні маси над Чорним морем.
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