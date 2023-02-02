Росія готує нову хвилю пусків іранських дронів-камікадзе

11:47 02 лютого Київ, Україна

Сили оборони зафіксували активність транспортної авіації, яка, мабуть, доставляла окупантам нову партію БПЛА.



Як розповіла в ефірі національного телемарафону представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, нагадувань про дрони у повітряному просторі України вже деякий час не було у зв'язку з несприятливими погодними умовами на півдні.

"Але тут якраз про це можуть свідчити особливості погодних умов на півдні, через які їм (дронам - УНІАН) все одно доводиться пролітати, якщо вони запущені навіть іншими регіонами України", - сказала Гуменюк.



Вона наголосила, що іранським дронам доводиться стартувати зі східного берега Азовського моря, пролітати Азовське море та повітряні маси над Чорним морем.

"А штормова погода та поривчастий вітер були настільки потужними, що використання дронів не те що недоцільно, але є і критично зворотним. Тому вони їх, найімовірніше, і не запускали", - зазначила вона.