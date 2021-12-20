Росія готує нове вторгнення на територію України, - Financial Times

13:33 15 листопад Київ, Україна

Financial Times має у своєму розпорядженні дані, отримані від західних спецслужб про те, що Росія готує черговий збройний напад на Україну.



Так, західні військові експерти стверджують, що Росія зосередила поблизу українських кордонів понад 90 тисяч військовослужбовців.



Прогнози про ескалацію Росією військового конфлікту підтверджує й заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



«Інформація, отримана від нашої української розвідки, збігається з даними, отриманими від країн-партнерів про високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими», – розповіла вона.



Вона додала, що дані партнерів базувалися не лише на інформації про чисельність військ на кордоні та припустила, що Вашингтон має додаткову інформацію про наміри президента Росії Володимира Путіна.



Нагадаємо, що минулого тижня США попередили союзників про дані, які вказують на те, що Росія готується до вторгнення на територію України. У відповідь президент Росії Володимир Путін відкинув побоювання Заходу як «панікерів» і звинуватив НАТО у напруженні ситуації біля кордонів через «незаплановані навчання».