Росія готує новий наступ на Україну - ISW

09:00 19 грудня Київ, Україна

Боротьба росії за збереження сил, які нині застосовують в Україні, оснащені танками, артилерією, ударними засобами дальньої дії та іншою необхідною технікою, навряд чи буде вирішена вчасно, щоб забезпечити нові великі сили для наступальних операцій цієї зими", - вважають в ISW

У той же час, аналітики припускають, що путін може віддати наказ про поновлення великомасштабних наступальних операцій цієї зими, проте зазначають, що важливо не переоцінювати можливі можливості російських чи об'єднаних російсько-білоруських сил для їхнього успішного проведення.



При цьому ISW продовжує вважати малоймовірним, що лукашенко направить білоруські Збройні сили, які також мають бути переоснащені для вторгнення в Україну.