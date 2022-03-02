Росія готує інформаційно-психологічну операцію проти українців

13:15 02 березень Київ, Україна

Багато хто вже зіткнувся з порушенням зв'язку або перебоями в електриці. Але найстрашнішим у ситуації війни стає відсутність правдивої інформації.

У вівторок, 1 березня, російські війська завдали удару по київській телевежі. Внаслідок удару загинули п'ятеро людей, ще п'ять поранено. Мовлення низки українських телеканалів та радіостанцій на якийсь час було перервано, але вже відновлюється.

Київська телевежа заввишки 385 метрів забезпечує прийом телевізійного сигналу у радіусі 90-110 кілометрів. Окрім телевізійного та радіомовлення, на вежі розташовані антени радіорелейного зв'язку, з неї забезпечується службовий зв'язок для поліції, "Київенерго" та інших відомств. Базових станцій операторів мобільного зв'язку там немає. У чому сенс стрілянини по телевежі?

Російські окупанти планують найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію, заявив міністр оборони Олексій Резніков. Її мета – зломити опір українців та української армії.

Спочатку вони планують влаштувати перебої зв'язку. Після цього буде масовано вкидання фейкових повідомлень про те, що українське військово-політичне керівництво нібито погодилося на капітуляцію. На "підтвердження" цього фейку поширюватимуться нібито підписані "документи", а також змонтовані фейкові відеоролики", - пояснив Резніков.

Перший крок у цьому плані – якраз удар по телевежі. Причому Міноборони РФ відкрито заявило про намір завдати ракетного удару по Києву, оприлюднивши цю інформацію через пропагандистський ресурс РИА Новости. Окупанти заявили, що нових ударів буде завдано “по об'єктах СБУ та 72-го головного центру психологічних спецоперацій”: “Закликаємо жителів Києва, які мешкають поруч із ретрансляційними вузлами, залишити свої будинки”.

При цьому РФ постійно заявляє, що нібито обстрілює лише "точково військову інфраструктуру". Але як же цього стосується телевежа?

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до киян після удару по телевежі. Він нагадав, що ЗСУ, поліція, інші правоохоронці та тероборона захищають Київ. Він просить витримки, щоб ворог не зміг залякати та деморалізувати українців.