Росія готова запустити із Чорного моря 16 крилатих ракет

16:09 20 травня Київ, Україна

У Чорному морі російські військові мають 16 крилатих ракет "Калібр" у повній бойовій готовності.

 
Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.
 
"У готовності до застосування в акваторії Чорного моря перебувають два кораблі із сумарним залпом до 16 КРМБ типу "Калібр", - попередив Мотузяник.
 
Також угруповання Чорноморського флоту РФ продовжує ізолювати цивільне судноплавство та порти України.

Ворожі судна здійснюють розвідку та вогневу підтримку для окупаційних підрозділів на суші.