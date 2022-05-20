Росія готова запустити із Чорного моря 16 крилатих ракет

У Чорному морі російські військові мають 16 крилатих ракет "Калібр" у повній бойовій готовності.
Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.
Також угруповання Чорноморського флоту РФ продовжує ізолювати цивільне судноплавство та порти України.
Ворожі судна здійснюють розвідку та вогневу підтримку для окупаційних підрозділів на суші.
Ворожі судна здійснюють розвідку та вогневу підтримку для окупаційних підрозділів на суші.
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