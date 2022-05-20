Росія готова запустити із Чорного моря 16 крилатих ракет

16:09 20 травня Київ, Україна

У Чорному морі російські військові мають 16 крилатих ракет "Калібр" у повній бойовій готовності.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

"У готовності до застосування в акваторії Чорного моря перебувають два кораблі із сумарним залпом до 16 КРМБ типу "Калібр", - попередив Мотузяник.

Також угруповання Чорноморського флоту РФ продовжує ізолювати цивільне судноплавство та порти України.



Ворожі судна здійснюють розвідку та вогневу підтримку для окупаційних підрозділів на суші.