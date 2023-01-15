Росія готова до переходу на воєнний стан і до тривалої війни – розвідка

06:54 15 січня Київ, Україна

Росія готується до переходу на військовий стан та тривалих військових дій. Про це 14 січня повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

"Проведені (президентом Росії Володимиром) путіним заходи щодо реорганізації економіки та військово-промислового комплексу Росії свідчать про підготовку переведення Росії на військовий стан", - підкреслила військова розвідка.

Зазначається, що заходи спрямовані на посилення потенціалу Росії та створення умов для проведення операцій, які були сплановані на початку війни, але невдало реалізовані російською армією.

"Спроби країни-окупанта залучити всі військові ресурси на продовження війни в Україні та нещодавнє призначення начальника генерального штабу ЗС Росії (Валерія) Герасимова новим командувачам окупаційних військ свідчать не лише про військові невдачі, а й про підготовку Росії до продовження широкомасштабної довготривалої війни". підсумували до ГУР.

Раніше у розвідці повідомили, що росія намагається створити збройні сили чисельністю два мільйони людей.