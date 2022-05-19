16:02 19 травня Київ, Україна

росія готова до переговорів, але чекає згоди з боку України.

У росії, де, незважаючи на численні спроби знайти дипломатичні рішення, продовжували облогу та бомбардування українських міст, заявляють, що вже готові до мирного діалогу з Києвом.



Про це заявив заступник міністра закордонних справ рф андрій руденко.



У москві переконують, що переговорний процес поставила на паузу українська сторона і "як вони висловлять готовність повернутися за стіл переговорів, ми, звичайно, відповімо позитивно".



За його словами, "головне, щоб було що обговорювати".



Це – не перша подібна заява російської сторони останнім часом. Зокрема, вчора спікер кремля та путіна дмитро пєсков скаржився, що Київ не хоче з ними розмовляти, а ще раніше в мзс росії заявили, що переговори рф та України обернулися стагнацією і поки не ведуться в жодному форматі, "причому чималий внесок у це внесли США.



Днями у ОП підтвердили, що переговори з агресором зараз на паузі. На це є кілька причин, зокрема, рф не демонструє ключового – розуміння сьогоднішніх процесів у світі та своєї вкрай негативної ролі.



Останній раз делегації двох країн зустрічалися віч-на-віч наприкінці березня.