Росія формує нові батальйони з «добровольців» без військового досвіду - ISW

07:03 06 серпня Київ, Україна

Російські війська зазнали величезних втрат особового складу в розв'язаній путіним війні. Тепер у росії формується новий добровольчий батальйон Самара, який увійде до складу 3-го армійського корпусу за росії. До нього набирають чоловіків віком від 18 до 50 років без обов'язкового військового досвіду. Про це у п'ятницю, 5 серпня, повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

В ISW зазначають, що російські війська формують 15-тисячний армійський корпус у Західному військовому окрузі, що базується в Мулиному Нижегородської області.

У свою чергу, губернатор Омської області Олександр Бутков також повідомив, що Омська область продовжує формування трьох добровольчих батальйонів – Іртиш, Авангард та Ом – для перекидання на Донбас та надання інженерної, медичної та матеріально-технічної підтримки вже сформованим батальйонам.

Також ISW пише, що російські війська провели безуспішні наземні штурми населених пунктів на південь від Бахмута і безуспішно намагалися просунутися до Лозової на Херсонщині. Також росіяни провели кілька обмежених наземних атак на північ, північний захід та південний захід від Донецька.

"Російські та українські війська обмінялися важким артилерійським вогнем у Пісках, що свідчить про те, що росіяни навряд чи візьмуть повний контроль над Пісками", - заявили аналітики.

Також вони припустили, що окупаційна влада, ймовірно, активізує роботу з паспортизації та введення рублів, збору даних цивільного населення на окупованих територіях у рамках підготовки до майбутніх псевдореферендумів.

"Кремль продовжує замінювати українських колабораціоністів в окупаційних адміністраціях на російських чиновників", - пише ISW.

Раніше повідомлялося, що Україна та росія готуються до початку надзвичайно активної фази бойових дій на півдні.