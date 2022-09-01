Росія фабрикує докази теракту в Оленівці

12:06 04 серпня Київ, Україна

Росія працює над фабрикацією доказів удару по українських військовополонених у Оленівці.

Про це пише Associated Press із посиланням на джерела в американській розвідці.



У розвідці США з'ясували, що росія намагається підкинути помилкові докази, щоб покласти на Україну відповідальність за загибель військовополонених в Оленівці 29 липня, повідомив офіційний представник США, знайомий із даними розвідки.



Чиновник, який не був уповноважений давати публічні коментарі та поділився інформацією на умовах анонімності, сказав, що засекречені розвіддані показують, що російські офіційні особи спробують підкинути боєприпаси високомобільних артилерійських ракетних систем середньої дальності або HIMARS, як "докази".



В американській розвідці вважають, що росія вживе таких заходів, оскільки очікує, що незалежні слідчі та журналісти зрештою отримають доступ до місця трагедії.



Відразу після вибуху росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух у Оленівці був російським терористичним актом з метою приховування військових злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт та направити на територію колонії інспекційну місію.