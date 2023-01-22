Росія щодня зменшує кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі на бойовому чергуванні перебувають 11 кораблів ворога, з яких чотири – з 32 Калібрами на борту, а напередодні їх було п'ять. Про це повідомляє ВМС України.
Також в Азовському морі окупанти продовжують контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.
При цьому в Середземному морі знаходиться 10 ворожих кораблів, із них п'ять носіїв крилатих ракет Калібр, загальний залп яких – 72 ракети.
Раніше повідомлялося, що на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають 11 ворожих кораблів.
Нагадаємо, узбережжя Чорного моря охороняють від висадки ворожого десанту.
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