13:04 22 січня Київ, Україна

Росія щодня зменшує кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі на бойовому чергуванні перебувають 11 кораблів ворога, з яких чотири – з 32 Калібрами на борту, а напередодні їх було п'ять. Про це повідомляє ВМС України.

Також в Азовському морі окупанти продовжують контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

При цьому в Середземному морі знаходиться 10 ворожих кораблів, із них п'ять носіїв крилатих ракет Калібр, загальний залп яких – 72 ракети.

Раніше повідомлялося, що на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають 11 ворожих кораблів.

Нагадаємо, узбережжя Чорного моря охороняють від висадки ворожого десанту.