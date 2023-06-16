Росія має припинити обстріл у затоплених районах - Борель

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликає росію припинити обстріли, які становлять загрозу для порятунку людей у затоплених районах після підриву Каховської ГЕС.
У своєму повідомленні на Twitter Боррель підкреслив, що ці обстріли серйозно ускладнюють зусилля щодо порятунку невинних громадян у Херсонській області після руйнування греблі.
Він також додав, що такі дії можуть бути розглянуті як військовий злочин і всі відповідальні особи будуть притягнуті до судової відповідальності.
Заклик глави європейської дипломатії спрямований на припинення неприйнятних обстрілів, щоб забезпечити безпеку та порятунок постраждалих громадян.
У своєму повідомленні на Twitter Боррель підкреслив, що ці обстріли серйозно ускладнюють зусилля щодо порятунку невинних громадян у Херсонській області після руйнування греблі.
Він також додав, що такі дії можуть бути розглянуті як військовий злочин і всі відповідальні особи будуть притягнуті до судової відповідальності.
Заклик глави європейської дипломатії спрямований на припинення неприйнятних обстрілів, щоб забезпечити безпеку та порятунок постраждалих громадян.
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