Росія має відповісти за свої підривні провокації у Стокгольмі - Данилюк

11:28 25 січня Київ, Україна





Про це у коментарі Guildhall заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співробітництва Україна-НАТО, Олександр В. Данилюк. Росія та її спецслужби повинні відповісти за акцію спалення Корану біля Посольства Туреччини у Стокгольмі (Швеція), спрямовану проти національних інтересів Туреччини, Швеції та Фінляндії, а також проти блоку НАТО загалом.Про це у коментарі Guildhall заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співробітництва Україна-НАТО, Олександр В. Данилюк.

"Нахабні російські провокації у Стокгольмі (спалення Корану біля Посольства Туреччини у Швеції – ред.), спрямовані як проти інтересів НАТО в цілому, так і проти національних інтересів Туреччини, Швеції та Фінляндії. Такі активні заходи спецслужб росії - повна зневага почуттями всього мусульманського світу", - заявив керівник ЦОР.

"Росія веде активну підривну діяльність у Швеції, щоб заблокувати їй шлях до угоди про вступ НАТО. Особи, які організували акцію, безумовно, працюють на російські спецслужби, що навіть не було приховано належним чином. Заявку на проведення акції зі спалення Корану в Стокгольмі Расмусом Паладаном сплатив журналіст і ведучий каналу правої партії «Шведських демократів» Riks Чанг Фрік, який уже кілька років просуває наративи кремля і, ймовірно, є російським агентом впливу. Чанг Фрік з 2014 року працював на російське пропагандистське видання Russia Today", - зазначив Олександр В. Данилюк.

"Розпалювання релігійної нетерпимості повертає нас у часи, коли служба А КДБ (підрозділ Першого головного управління КДБ СРСР, що спеціалізувався на активних заходах - ред.) вандалізувала єврейські цвинтарі в Західній Європі, описуючи їх свастикою. Такі дії росії не повинні залишитися без відповіді". - підсумував керівник Центру оборонних реформ.

Раніше, 21 січня, у Стокгольмі пройшов мітинг данської ультраправої політичної партії Жорстка лінія (Stram Kurs) проти Туреччини та вступу Швеції до НАТО. Під час мітингу біля посольства Туреччини лідер Stram Kurs, громадянин Швеції Расмус Паладан, спалив Коран.