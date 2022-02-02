Росія повинна пояснити заяву заступника голови МЗС РФ Андрія Руденка

15:00 16 вересень Київ, Україна

МЗС України вимагає пояснень слів заступника голови МЗС РФ Андрія Руденка, який заявив, що твердження Володимира Зеленського про готовність всіх сторін до саміту "нормандської четвірки" не відповідає дійсності.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.



Як зазначили у відомстві, під час офіційного візиту до Австрії Володимир Зеленський говорив не про конкретну дату проведення наступного саміту лідерів країн-учасниць "нормандського формату", а про принципову готовність його учасників зустрітися.

"Якщо заява Андрія Руденка є чітким сигналом, що Кремль принципово не зацікавлений у проведенні саміту лідерів N4, це ставить під сумнів налаштованість Російської Федерації врегулювати конфлікт", - підкреслили в МЗС України.

У міністерстві відзначили, що "недостатньо дипломатичний і кілька емоційний коментар" заступника голови МЗС РФ вимагає додаткових роз'яснень позиції російської сторони як учасникам "нормандського формату", так і міжнародній спільноті.





