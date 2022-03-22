Росія повинна негайно припинити репресії проти кримських татар - резолюція ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) вимагає від Російської Федерації припинити репресії проти кримських татар, забезпечити дотримання їхніх прав і виконувати норми міжнародного права.

ПАРЄ з рівності і недискримінації прийняла найбільш жорстку за весь час резолюцію про порушення прав кримських татар в окупованому Криму, документ підтримали 73 делегати, 17 були проти і двоє утрималися.

Автором доповіді з цього питання є ісландський парламентарій, представник Піратської партії Ісландії і політичної групи соціалістів, демократів і зелених в ПАРЄ Торхільдур Сунна Аеварсдоттір.

«Асамблея суворо засуджує окупацію частини території України - Автономної Республіки Крим та міста Севастополь - Російською Федерацією і твердо підтверджує невизнання їхньої анексії», - наголошується в документі.

ПАРЄ вимагає від РФ виконати резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, а також інші міжнародно-правові рішення щодо припинення окупації і відновлення територіальної цілісності України.



Асамблея відзначає, що репресії російського окупаційного режиму проти кримських татар включають вбивства, зникнення із застосуванням сили, тортури, нелюдське поводження, що принижує гідність. Це все здійснюється російськими силовиками із застосуванням протиправних і несправедливих юридичних процедур.



На цьому тлі в Криму переслідується робота журналістів, обмежується свобода слова і зібрань, чиниться тиск на правозахисників, які підтримують і відстоюють інтереси кримськотатарського народу.



Це все, відзначається в резолюції, створює в Криму атмосферу страху і ворожнечі.



Асамблея висловила глибоке розчарування тим фактом, що ці порушення є результатом застосування в Криму російського законодавства щодо боротьби з тероризмом і екстремізмом, що також є порушенням міжнародного права.



Особливо такі порушення міжнародного права з боку російського правлячого режиму розходяться із застосуванням міжнародних механізмів та інструментів щодо захисту прав людини, включаючи Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).



ПАРЄ закликала Росію негайно звільнити всіх осіб, затриманих і ув'язнених з порушеннями і зловживанням російським законодавством на території півострова, що суперечить міжнародному праву.



У резолюції делегати ПАРЄ також закликали РФ забезпечити повний і безперешкодний доступ до Криму представників міжнародних та регіональних правозахисних організацій з метою моніторингу ситуації щодо дотримання прав людини на півострові як території України, яка є тимчасово окупованою.



Крім цього, Асамблея закликала російську владу припинити примусовий призов до Збройних сил РФ жителів Криму, включаючи кримських татар.