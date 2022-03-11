Росія повинна негайно припинити агресію проти України - Сенат Чехії

14:50 11 червень Київ, Україна

Сенат (верхня палата) парламенту Чехії вимагає від Російської Федерації негайно припинити бойові дії на Донбасі і порушення прав людини в Криму.



Про це йдеться в постанові «Про актуальну ситуацію на території суверенної держави Україна, окупованій військами Російської Федерації», яка була прийнята верхньою палатою Чехії, повідомляє сайт Посольства України в Чеській Республіці.



Проти постанови не проголосував жоден сенатор.



Як наголошується, в прийнятому документі:

Сенат закликав до невідкладного звільнення всіх українських громадян, які незаконно утримуються і ув’язнені на території Кримського півострова і в Росії;

Виступив з вимогою до Росії негайно припинити бойові дії і порушення прав людини в Криму і на окупованих територіях східної України;

Констатував, що російські посадовці, чия діяльність або бездіяльність уможливили або зумовили військові злочини проти України, постануть перед міжнародним кримінальним судом;

Підтримав незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах;

Підтримав політику ЄС щодо невизнання незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також застосування обмежувальних заходів ЄС у відповідь на ці дії Росії.

Прийняття постанови ініціював голова Комітету з питань зовнішньої політики, оборони і безпеки Павло Фішер, який зазначив у своєму виступі перед чеськими депутатами: «Ця постанова - це прояв солідарності, нагадування про значення незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах».



Посол України в Чехії Євген Перебийніс подякував Павлу Фішеру, а також голові Сенату Мілошу Вистрчілу і всім чеським сенаторам за підтримку і прийняття цього важливого документа, який став конкретним проявом солідарності чеського народу з Україною в цей непростий для неї час.