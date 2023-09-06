Росія до кінця року хоче виготовити понад тисячу "шахедів" - ГУР
16:31 29 серпня Київ, Україна
Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скибицький заявив, що росія до кінця 2023 року планує виготовити 1300 дронів-камікадзе Shahed.
За його словами, росія почала працювати над тим, щоб налагодити виробництво безпілотних літальних апаратів на своїй території.
"Противник запланував у другому півріччі цього року виготовити 1300 одиниць так званих "Герань-2", тобто "шахедів". Росіяни можуть застосовувати комплектувальні як іноземного, так і власного виробництва. Водночас насправді вони не здатні виробляти таку кількість", - зазначив Скибицький.
Генерал-майор зазначив, що розвідка працює над тим, щоб зрозуміти, де саме виробляються БПЛА (адже у виробництві дронів та деталей до них бере участь не одне підприємство) і яка фактична потужність виробництва.
"Успішність їхніх планів залежатиме від того, наскільки потужно ми працюватимемо в тандемі з партнерами щодо санкцій. Ми ділимося інформацією, щоб визначити та закрити шляхи постачання компонентів, обладнання, верстатів, програмного забезпечення на територію росії, які використовуються саме для виробництва БПЛА”,
– пояснив представник ГУР
.
Крім цього, як додав Скибицький, ці плани залежатимуть від "успішного кінетичного впливу на об'єкти, які беруть участь у виробництві цих дронів".
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