Росія до кінця року хоче виготовити понад тисячу "шахедів" - ГУР

16:31 29 серпня Київ, Україна

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скибицький заявив, що росія до кінця 2023 року планує виготовити 1300 дронів-камікадзе Shahed.



За його словами, росія почала працювати над тим, щоб налагодити виробництво безпілотних літальних апаратів на своїй території.

"Противник запланував у другому півріччі цього року виготовити 1300 одиниць так званих "Герань-2", тобто "шахедів". Росіяни можуть застосовувати комплектувальні як іноземного, так і власного виробництва. Водночас насправді вони не здатні виробляти таку кількість", - зазначив Скибицький.

Генерал-майор зазначив, що розвідка працює над тим, щоб зрозуміти, де саме виробляються БПЛА (адже у виробництві дронів та деталей до них бере участь не одне підприємство) і яка фактична потужність виробництва.

"Успішність їхніх планів залежатиме від того, наскільки потужно ми працюватимемо в тандемі з партнерами щодо санкцій. Ми ділимося інформацією, щоб визначити та закрити шляхи постачання компонентів, обладнання, верстатів, програмного забезпечення на територію росії, які використовуються саме для виробництва БПЛА”, – пояснив представник ГУР