Росія діє нишком проти США

У своєму інтерв'ю ЗМІ Дмитро Кулеба розповів про своє ставлення до Росії і висловив думку про те, що Сполучені Штати також стали жертвою агресії Російської Федерації. На думку чиновника, Росія недостатньо сильна, щоб почати відкритий конфлікт з США, проте все ж проявляє агресію.

Глава МЗС зазначив, що Сполучені Штати дуже добре відчули на собі рівень загрози, який може становити Росія:

коли Росія втручалася у вибори американські;

коли Росія використовувала інструменти інформаційної війни для створення конфліктів всередині американського суспільства з тієї чи іншої теми.

«Досить згадати відомий рух "Чорні життя мають значення", коли Росія знала, що відбувається, і через свої канали впливу розпалювала ще сильніше ту ворожнечу, яка виникла в США», - сказав дипломат.

Дмитро Кулеба пояснив, що американці прекрасно знають, в яких країнах Росія поводиться агресивно, за його словами, "це не тільки в Україні, це і в Сирії, і в Лівії, і в багатьох інших місцях".

Міністр додав, що, безумовно, для США Росія - це країна, яка становить загрозу своєю поведінкою. Однак вона недостатньо сильна для того, щоб кинути виклик Сполученим Штатам, як кинув Китай.

«Не треба глобалізувати Росію, але і не потрібно втрачати пильність, забуваючи про ту загрозу, яку вона може становити» - підсумував глава МЗС.

Держсекретар Ентоні Блінкен підкреслив, що США готові дати відповідь на "нерозумні й агресивні" дії Росії. За його словами, наслідки можуть бути безпосередньо перед зустріччю Джо Байдена і Путіна. Йдеться про хакерську атаку на компанію JBS. Північноамериканська і австралійська філії JBS SA 1 червня стали жертвами хакерських атак. Через інцидент компанії в Австралії довелося повністю зупинити роботу. Федеральне бюро розслідувань заявило, що за атакою стояли російська кіберзлочинна група Revil (Sodinokobi).

Джо Байден, відповідаючи на питання репортера, чи прийматиме він заходи проти Володимира Путіна, заявив, що "уважно вивчає це питання".