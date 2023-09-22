Росія нарощуватиме виробництво ударних БПЛА

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив, що росія нарощуватиме виробництво інших ударних безпілотників, окрім "шахедів".

Про це полковник повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ми бачимо, що, окрім "шахедів", з'являються й інші дрони ударного типу, які рф виготовила, які має. Це не лише "Ланцети", це БПЛА типу "Куб", теж ударний, які нещодавно були знищені на сході в Дніпропетровській". області, тому ворог нарощуватиме безпілотників, але й виробництво ракет теж, на жаль, триває.. Можливо, не в такій кількості, як окупантам хотілося б, але вона все ж таки у них є", — сказав Ігнат.