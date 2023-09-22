Росія нарощуватиме виробництво ударних БПЛА
17:44 22 вересня Київ, Україна
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив, що росія нарощуватиме виробництво інших ударних безпілотників, окрім "шахедів".
Про це полковник повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Ми бачимо, що, окрім "шахедів", з'являються й інші дрони ударного типу, які рф виготовила, які має. Це не лише "Ланцети", це БПЛА типу "Куб", теж ударний, які нещодавно були знищені на сході в Дніпропетровській". області, тому ворог нарощуватиме безпілотників, але й виробництво ракет теж, на жаль, триває.. Можливо, не в такій кількості, як окупантам хотілося б, але вона все ж таки у них є", — сказав Ігнат.
Коментуючи питання збільшення російських атак узимку на об'єкти енергетичної інфраструктури, представник Повітряних сил зазначив, що "вони завжди є потенційною метою" для окупантів.
"Єдине, що росіяни можуть, то в зимово-осінній період посилити удари по цих об'єктах", - додав полковник.
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