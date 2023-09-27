Росія кинула в Україну нові війська – британська розвідка

Росія направила в Україну свої нові збройні сили, виходячи з даних, опублікованих Міністерством оборони Великобританії на основі розвідувальних відомостей.
Ця інформація вказує на те, що росія, ймовірно, вперше задіяла частини своєї 25-ї загальновійськової армії в середині вересня. Перекидання цієї армії підрозділів в Україну почалося з кінця серпня.
Відповідно до звіту, дві маневрені компоненти армії - 67-та мотострілецька дивізія та 164-а окрема мотострілецька бригада - беруть участь у бойових діях на ділянці фронту, що знаходиться на захід від Сєвєродонецька та Кремінної, вздовж кордону між Донецькою та Луганською областями.
Згідно з даними британської розвідки, росія рідко тримала не задіяні війська в запасі з початку вторгнення, і ці сили могли потенційно скласти основу для великого наступального удару.
Міністерство оборони Великобританії додало, що з огляду на розгортання 25-ї армії частинами для зміцнення розтягнутої лінії, ймовірність нової великої російської наступальної операції найближчими тижнями мала.
Ця інформація вказує на те, що росія, ймовірно, вперше задіяла частини своєї 25-ї загальновійськової армії в середині вересня. Перекидання цієї армії підрозділів в Україну почалося з кінця серпня.
Відповідно до звіту, дві маневрені компоненти армії - 67-та мотострілецька дивізія та 164-а окрема мотострілецька бригада - беруть участь у бойових діях на ділянці фронту, що знаходиться на захід від Сєвєродонецька та Кремінної, вздовж кордону між Донецькою та Луганською областями.
Згідно з даними британської розвідки, росія рідко тримала не задіяні війська в запасі з початку вторгнення, і ці сили могли потенційно скласти основу для великого наступального удару.
Міністерство оборони Великобританії додало, що з огляду на розгортання 25-ї армії частинами для зміцнення розтягнутої лінії, ймовірність нової великої російської наступальної операції найближчими тижнями мала.
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