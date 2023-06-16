Росія без відома України передала Угорщині українських військовополонених - МЗС

16:31 09 червня Київ, Україна

Український уряд не був проінформований про переговори між угорською та російською сторонами щодо передачі росією Угорщини українських військовополонених.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"З публічних заяв віце-прем'єр-міністра Угорщини ми дізналися, що Росія передала Будапешту одинадцять українців угорського походження", - йдеться в повідомленні.

У МЗС України сьогодні було запрошено тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови, повідомив Ніколенко.



Українська сторона передала звернення надати детальну інформацію про українських громадян та невідкладно забезпечити до них доступ для українського консула, щоб ознайомитись з їхнім станом здоров'я та надати їм консульську допомогу.. Під час зустрічі особливо наголосили на необхідності координації взаємодії з таких чутливих питань, як звільнення військовополонених.



Насамперед спочатку у ЗМІ, а згодом і на рівні публічних заяв угорських чиновників з'явилася інформація про передачу Росією Угорщині українських військовополонених.