Росія без розгляду повернула ноту протесту Україні

21:25 29 липень Київ, Україна

РФ не стала розглядати ноту протесту Україні, щодо проведеного "морського параду" на окупованій території Криму.

"Ми бачили цю заяву МЗС України. Згадана нота офіційно вступила в нашу адресу, ми у відповідності зі сформованою практикою - повернули її українській стороні без розгляду в зв'язку з тим, що Російська Федерація, будучи суверенною державою, має право організовувати на своїй території паради, святкування та інші заходи на свій розсуд, без узгодження з іноземними державами ", - заявили в дипвідомством.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України раніше відреагувало на проведення так званого "військово-морського параду" підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації в тимчасово окупованому Севастополі 26 липня 2020 року і засудив мілітаризацію окупованого Криму. МЗС передало російській стороні відповідну ноту протесту.



Як повідомлялося раніше в, Україна звернулася до ООН через російського "військово-морського параду" в окупованому Криму.