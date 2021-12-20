Росія без розгляду повернула ноту протесту Україні

РФ не стала розглядати ноту протесту Україні, щодо проведеного "морського параду" на окупованій території Криму.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України раніше відреагувало на проведення так званого "військово-морського параду" підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації в тимчасово окупованому Севастополі 26 липня 2020 року і засудив мілітаризацію окупованого Криму. МЗС передало російській стороні відповідну ноту протесту.
Як повідомлялося раніше в, Україна звернулася до ООН через російського "військово-морського параду" в окупованому Криму.
Як повідомлялося раніше в, Україна звернулася до ООН через російського "військово-морського параду" в окупованому Криму.
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