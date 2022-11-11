Росія атакує цивільну інфраструктуру, щоб зламати дух українців - британська розвідка

10:55 11 листопада Київ, Україна

Росія б'є по цивільній інфраструктурі України, щоб зламати моральний дух населення. Удари по об'єктах електроенергетики матимуть наслідки для пов'язаних систем водопостачання та опалення.



Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.



У відомстві зазначили, що з 10 жовтня росія атакувала Україну серією ударів по електроенергетичній інфраструктурі. Останніх інтенсивних ударів було завдано 31 жовтня, тоді вперше було атаковано об'єкти гідроелектростанцій.

"Удари призвели до значних пошкоджень електростанцій. Планові та аварійні відключення електроенергії стали звичним явищем у деяких частинах України, особливо це стосується Києва. Відновлюваність різна, і наслідки ударів навряд чи відчуватимуться однаково", - йдеться у звіті.

Зазначається, що тривале ослаблення мереж внаслідок російських ударів майже точно спричинить наслідки для пов'язаних систем водопостачання та опалення і буде найвідчутнішим для цивільного населення взимку, адже потреба зростатиме.

"Російські удари по об'єктах виробництва та передачі електроенергії надають непропорційний вплив на цивільне населення в Україні, невибірково впливаючи на охорону здоров'я та опалення", - йдеться у повідомленні.

У британській розвідці наголосили, що пріоритет ударів по критичній національній інфраструктурі над військовими цілями рішуче свідчить про намір росії вдарити по моральному духу цивільного населення.