Росія атакує цивільну інфраструктуру, щоб зламати дух українців - британська розвідка

Росія б'є по цивільній інфраструктурі України, щоб зламати моральний дух населення. Удари по об'єктах електроенергетики матимуть наслідки для пов'язаних систем водопостачання та опалення.
Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.
У відомстві зазначили, що з 10 жовтня росія атакувала Україну серією ударів по електроенергетичній інфраструктурі. Останніх інтенсивних ударів було завдано 31 жовтня, тоді вперше було атаковано об'єкти гідроелектростанцій.
Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.
У відомстві зазначили, що з 10 жовтня росія атакувала Україну серією ударів по електроенергетичній інфраструктурі. Останніх інтенсивних ударів було завдано 31 жовтня, тоді вперше було атаковано об'єкти гідроелектростанцій.
Зазначається, що тривале ослаблення мереж внаслідок російських ударів майже точно спричинить наслідки для пов'язаних систем водопостачання та опалення і буде найвідчутнішим для цивільного населення взимку, адже потреба зростатиме.
У британській розвідці наголосили, що пріоритет ударів по критичній національній інфраструктурі над військовими цілями рішуче свідчить про намір росії вдарити по моральному духу цивільного населення.
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