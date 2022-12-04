Росія активізує кібератаки проти України - Microsoft

11:39 04 грудня Київ, Україна

Росія має намір активізувати кібератаки проти України. При цьому вони будуть спрямовані на критично важливу інфраструктуру, підрив довіри до влади, перешкоду військовій та гуманітарній підтримці. Про це у суботу, 3 грудня, йдеться у блозі генерального менеджера центру аналізу цифрових загроз Microsoft Клінта Уоттса.

На його думку, свої зусилля росіяни мають намір направити на те, щоб розхитати підтримку України на Заході, а саме зробити розлад між учасниками коаліції, яка виступає на боці Києва.

"Приміром, вони розганяють тему щодо підвищення цін на енергоносії серед країн Європи. І хоча зараз ці зусилля мали обмежений ефект, це може говорити про розширення такої тактики з боку росії», - вважає Уоттс.

Крім того, угруповання хакерів можуть атакувати українську критичну інфраструктуру, як це робили ще з 2014 року.

"Після анексії Криму росією в 2014 році IRIDIUM (хакерське угруповання - ред.) розпочало серію зимових операцій проти українських постачальників електроенергії, відключивши електроенергію для сотень тисяч громадян у 2015 та 2016 роках", - нагадав він.

Відомо, що з початку повномасштабного військового вторгнення росії в Україну на об'єкти енергетичної інфраструктури було скоєно понад 1200000 кібератак.

Нагадаємо, хакерські атаки на українські та польські транспортні та логістичні компанії минулого місяця, з великою ймовірністю організувала російська розвідка.

Депутат держдуми росії Дмитро Гусєв запропонував надавати російським хакерам військові звання.