Росія активує своїх тролів та ботів напередодні виборів у США - ЗМІ

Дослідники виявили низку російських інформаційних операцій, спрямованих на вплив на американські вибори та, можливо, підрив підтримки України.
Про це йдеться у статті The New York Times.
Про це йдеться у статті The New York Times.
Для інформаційного тиску росія використовує фейкові облікові записи, що видають себе за розлючених американців, які критикують президента США Джо Байдена і транслюють різко консервативні політичні погляди. Зокрема, "користувачі" скаржаться на використання коштів платників податків для підтримки України у війні проти росії.
Дослідники вважають, що метою цієї інформаційної кампанії є підірвати довіру до американської виборчої системи, а також підірвати і військову допомогу Україні, яку надає адміністрація Байдена.
Вибори до Палати представників США відбудуться 8 листопада 2022 року, у середині терміну повноважень президента Джо Байдена. Будуть проведені вибори представників усіх 435 округів конгресу у кожному із 50 штатів США.
Раніше президент Джо Байден висловив стурбованість перспективами майбутньої допомоги США Україні, якщо республіканці отримають контроль над однією чи обома палатами Конгресу США на виборах 8 листопада.
У той самий час член Палати представників Конгресу США від Демократичної партії Джим Гаймс запевнив, що в Конгресі США зберігатиметься двопартійна підтримка України навіть після виборів, які незабаром відбудуться в країні, і всупереч заявам ЗМІ про нібито плани республіканців знизити допомогу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі