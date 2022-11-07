Росія активує своїх тролів та ботів напередодні виборів у США - ЗМІ

08:01 07 листопада Київ, Україна

Дослідники виявили низку російських інформаційних операцій, спрямованих на вплив на американські вибори та, можливо, підрив підтримки України.



Про це йдеться у статті The New York Times.

Для інформаційного тиску росія використовує фейкові облікові записи, що видають себе за розлючених американців, які критикують президента США Джо Байдена і транслюють різко консервативні політичні погляди. Зокрема, "користувачі" скаржаться на використання коштів платників податків для підтримки України у війні проти росії.

"Згідно з даними групи з кібербезпеки Recorded Future, низка облікових записів раніше були пов'язані з тим же секретним російським агентством, яке втручалося в президентські вибори 2016 року, а також в 2020 році - Агентством інтернет-досліджень у Санкт-Петербурзі", - сказано в матеріалі NYT.

Дослідники вважають, що метою цієї інформаційної кампанії є підірвати довіру до американської виборчої системи, а також підірвати і військову допомогу Україні, яку надає адміністрація Байдена.

"Зрозуміло, що вони намагаються змусити їх припинити допомогу Україні", - зазначив колишній військовослужбовець армії та співробітник відділу інформаційних операцій Пентагону Алекс Пліцас, який зараз працює в Providence Consulting Group, компанії бізнес-технологій.

Вибори до Палати представників США відбудуться 8 листопада 2022 року, у середині терміну повноважень президента Джо Байдена. Будуть проведені вибори представників усіх 435 округів конгресу у кожному із 50 штатів США.



Раніше президент Джо Байден висловив стурбованість перспективами майбутньої допомоги США Україні, якщо республіканці отримають контроль над однією чи обома палатами Конгресу США на виборах 8 листопада.



У той самий час член Палати представників Конгресу США від Демократичної партії Джим Гаймс запевнив, що в Конгресі США зберігатиметься двопартійна підтримка України навіть після виборів, які незабаром відбудуться в країні, і всупереч заявам ЗМІ про нібито плани республіканців знизити допомогу.